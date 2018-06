Seit ihrem Sieg bei DSDS hat sich das Leben von Marie Wegener (16) komplett verändert. Im großen Finale ließ die Schülerin all ihre Konkurrenten hinter sich und startet seitdem richtig durch. Doch neben der Produktion ihres Debütalbums, verschiedener Auftritte auf dem Red Carpet und ihren ersten Konzerten nimmt sich die Sängerin auch noch Zeit, um sich mit ihren einstigen Mitstreitern auszutauschen. Drei von ihnen sind ihr besonders ans Herz gewachsen.

Im Promiflash-Interview verrät Marie, dass sie vor allem mit Janina El Arguioui (31) und Michel Truog (26) noch immer Kontakt hat: "Also Michel und ich wir waren eigentlich richtig dicke so zusammen, wir hatten richtig viel Spaß zusammen und haben immer viel rumgealbert. Wir schreiben noch regelmäßig." Aber besonders mit Mario Turtak verbindet sie nach wie vor eine enge Freundschaft. "Der war für mich auch immer wie so ein großer Bruder und wir haben auch immer ziemlich viel zusammen gemacht", erzählt die 16-Jährige weiter.

Grundsätzlich hätte Marie auch nichts gegen eine Reunion mit den anderen Kandidaten einzuwenden und könnte sich sogar eine Zusammenarbeit musikalischer Art vorstellen. "Das ist nicht ausgeschlossen. Die waren ja auch alle supertalentiert und hatten super Stimmen", schwärmte die "Königlich"-Interpretin.

Michael Gottschalk/Getty Images Marie Wegener, DSDS-Siegerin 2018

Instagram / michel.truog Michel Truog, DSDS-Finalist

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mario Turtak, DSDS-Kandidat 2018

