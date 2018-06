Roseanne Barr (65) versucht, den Twitter-Skandal in ein neues Licht zu rücken! Die Schauspielerin sorgte in den vergangenen Wochen für einen enormen Aufschrei in den Medien. Die Komikerin hatte eine Beraterin von Barack Obama (56) im Netz mit einem rassistischen Kommentar beleidigt. Daraufhin musste die bekannte Fernsehmutter nicht nur einen heftigen Shitstorm über sich ergehen lassen – auch ihre Kult-Sitcom Roseanne wurde kurzerhand abgesetzt. Jetzt stellte die 65-Jährige die Sache aber noch einmal ganz anders dar: Sie präsentierte sich selbst als Opfer!

Eigentlich hatte sich Roseanne für ihren beleidigenden Tweet bereits entschuldigt. Nun stimmte sie allerdings ganz neue Töne an: "Ich vergebe jedem, der mir wehgetan hat. Ich vergebe jeden Tag – so schnell, wie ich kann. Deshalb kann ich so frei leben", schrieb sie auf Twitter und spielte dabei wahrscheinlich auf ihr plötzliches Show-Ende an. Bisher galt sie als alleinige Schuldige an ihrem TV-Aus. Doch mit ihrem aktuellen Post scheint sie nun zu beteuern: Sie sieht sich in erster Linie als das Opfer!

Abschließend zeigte sich die fünffache Mutter aber doch noch versöhnlich: "Ich will nur das Beste für jeden. Ich will keinen Rassismus oder Antisemitismus oder Klassendiskriminierung mehr. Ich will Frieden!", beendete sie ihre Social-Media-Verteidigung.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Roseanne Barr im The Paley Center for Media in New York City

Frederick M. Brown/Getty Images Roseanne-Cast bei der ABC-Pressetour

WENN.com Roseanne Barr im Trailer zu "Roseanne"

