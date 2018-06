Sie geht bei den britischen Royals inzwischen ein und aus! Kylie Minogue (50) hatte in diesem Jahr schon einmal einen Auftritt vor der Königsfamilie: Die Sängerin stand vor einiger Zeit gemeinsam mit Musikerkollegen wie Shawn Mendes (19) und Sting bei einem Konzert zu Ehren der Queen (92) auf der Bühne. Jetzt durfte sie erneut Palastluft schnuppern: Die Musikerin traf Prinz William (35) bei einem Charity-Event im Buckingham-Palast!

Für diesen Anlass hatte sie sich ganz besonders in Schale geschmissen! In einem silbernen Abendkleid war Kylie nun zu Gast im königlichen Palast. Im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung sammelte die Royal Marsden-Stiftung Spenden für krebskranke Menschen. Sicherlich eine Herzensangelegenheit für die "Dancing"-Interpretin – schließlich litt sie selbst vor einigen Jahren unter Brustkrebs. Laut dem Magazin Mail Online traf die 50-Jährige im Verlauf des Abends sogar auf Prinz William. In Gegenwart des zukünftigen Königs von England schien allerdings selbst ein Weltstar wie Kylie ein wenig nervös zu werden: Die Australierin grinste die gesamte Zeit über bis über beide Ohren, unterhielt sich aber offenbar prächtig mit dem Royal.

Zugleich hatte das Aufeinandertreffen von Kylie und dem Prinzen auch etwas Komisches: Bei einer Körpergröße von 1,52 Meter wurde die zierliche Blondine von William um satte 40 Zentimeter überragt! Diesen enormen Größenunterschied konnten letztendlich auch High Heels nicht kaschieren.

Yui Mok - WPA Pool/getty Images Kylie Minogue und Prinz William bei einem "Charity-Event" im Buckingham Palace, Juni 2018

