Ist Sarah Lombardi (25) etwa schon verlobt? Seit sechs Monaten ist die Ex von Pietro Lombardi (26) mit ihrem aktuellen Freund Roberto zusammen. Erst Anfang Juni machte sie ihren neuen Beziehungsstatus offiziell: Die Musikerin ist bereits sehr verliebt und glücklich mit ihrem neuen Schatz. Haben die Turteltäubchen nun schon den nächsten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunftsplanung getan? Sarah postete jetzt einen Clip mit einem verdächtigen Ring an ihrem Finger!

In dem Video, das sie nun in ihrer Instagram-Story teilte, können ihre Fans das Schmuckstück an ihrem rechten Ringfinger glitzern sehen! Und diesen setzte sie richtig in Szene: Mit romantischer Musik zoomt Sarah an den funkelnden Klunker heran – während sie mit ihrem Schatz Händchen hält! Das sieht doch ganz nach einer Verlobungsankündigung aus – finden zumindest Sarahs Follower.

"Oh mein Gott seit ihr etwa verlobt?", kommentierten mehrere aufmerksame User sofort auf dem Insta-Profil der Sängerin. Glaubt ihr, Roberto hat um Sarahs Hand angehalten? Stimmt ab!

Facebook / Roberto Roberto, Freund von Sarah Lombardi

Instagram/sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

