Jennette McCurdy (25) ist außer sich vor Freude. Während die Blitz-Verlobung von Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) bei Freunden für Skepsis gesorgt hat, liegt der Fall bei Arianas ehemaligem "Sam & Cat"-Co-Star anders. In einem Interview sprach die US-Schauspielerin in hohen Tönen über die beiden. Für sie steht auf jeden Fall fest: Ariana und Pete geben ein echtes Traumpaar ab.

Gegenüber Entertainment Weekly erklärte die ehemalige iCarly-Darstellerin: "Ich bin so superstolz auf sie und freue mich für sie. Ich hoffe, dass sie superglücklich wird." Und weiter findet ihre Mitstreiterin aus Disney-Zeiten: "Sie sieht so aus, als hätte sie ihren Deckel gefunden." Dennoch ist der "An Bord der Tiger Cruise"-Star der Ansicht, dass eine Verlobung wenige Wochen nach dem offiziellen Liebes-Outing etwas schnell geht. Erst vor Kurzem hatten sich die Sängerin und der Comedian von ihren Langzeitpartnern getrennt.

Wann genau bei Ariana und Pete die Hochzeitsglocken läuten, wollte der "No Tears Left To Cry"-Star nicht verraten. Laut eigener Aussage habe sie keine Details zu dem großen Tag. Dafür hätte die "Starlight Children’s Foundation"-Botschafterin große Lust dabei zu sein, wenn es so weit ist.

Frederick M. Brown/Getty Images // Alberto E. Rodriguez/Getty Images Ariana Grande und Pete Davidson

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Jennette McCurdy Jennette McCurdy beim "Variety’s Power of Young Hollywood"

