Ihre Kinder sind ihr ganzer Stolz! Vollblutmama Kim Kardashian (37) begeistert ihre Follower immer wieder mit goldigen Momenten aus ihrem Familienleben. Ohnehin gehören ihre Sprösslinge zu ihren absoluten Lieblingsmotiven. Ob beim Kuscheln im Bett, beim Herumalbern mit niedlichen Gesichtsfiltern oder mit gemeinsamen Familienfotos – die dreifache Mama dokumentiert jeden Augenblick mit ihren Kindern. Jetzt hielt der Reality-Star einen weiteren Meilenstein von Nesthäkchen Chicago fest: Die Haare der Kleinen sind inzwischen schon so lang, dass Mama Kim ihr Zöpfchen machen konnte!

In mehreren kurzen Videos, die die Unternehmerin vergangenen Samstag in ihrer Instagram-Story hochgeladen hatte, präsentierte sie ihren Fans die süße Frisur ihrer kleinen Maus: Ihre niedlichen Löckchen sind mittlerweile offenbar lang genug, um sie mit Haargummis hochzubinden! Ganz überzeugt scheint sie allerdings noch nicht vom Styling ihrer Mama: Neben ihrer drolligen Mähne begeisterte Chicago das Netz vor allem mit ihrer kritischen Miene. Kims Fans kamen in den Kommentaren unter den Beiträgen kaum noch aus dem Schwärmen heraus.

Im Gegensatz zu ihrer Halbschwester Kim entschied sich Kylie Jenner (20) erst vor Kurzem, dass sie ihre Tochter Stormi in Zukunft nicht mehr online zeigen möchte. Selbst ältere Schnappschüsse von ihrem Baby löschte die Neu-Mama von ihren Accounts. Der Grund: Angeblich soll sie Angst um die Sicherheit ihres Lieblings haben!

Instagram / kimkardashian Chicago West und Mama Kim Kardashian, Juni 2018

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter Chicago West

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi Webster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de