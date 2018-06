Sarah Lombardi (25) klärt das Verlobungsgerücht auf! Die Sängerin ist mittlerweile seit einem halben Jahr mit ihrem neuen Freund Roberto glücklich. Vor wenigen Tagen sorgte ein Social-Media-Post dann für eine süße Spekulation: Haben sich die Turteltauben etwa schon verlobt? In dem Clip blitzte nämlich ein verdächtiger Ring an Sarahs Finger, während sie innig Robertos Hand hielt. Jetzt bezieht die Mama von Alessio (2) Stellung!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Sarah zu den Gerüchten zu Wort – und dementierte klar eine baldige Hochzeit mit ihrem Schatz! Bei dem funkelnden Schmuckstück an ihrer Hand handle es sich nur um einen Modeschmuck und keinen Verlobungsring. Hochzeit hin oder her – die Beauty möchte trotzdem noch viele Jahre an Robertos Seite verbringen, wie sie im Bild-Interview verriet: "Ich möchte mit jemandem gemeinsam alt werden. Gerade fühlt sich das alles sehr schön an!"

Und neben ihren innigen Gefühlen füreinander spricht für eine lange glückliche Beziehung zwischen Sarah und Roberto auch noch eines: Alessio freut sich über den neuen Stiefpapa in spe. Im Promiflash-Interview verriet die einstige DSDS-Zweite die Meinung ihres Knirpses zu ihrem Boyfriend: "Alessio ist glücklich, wenn die Mama glücklich ist."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Roberto halten Händchen

Facebook / Roberto Roberto, Freund von Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi an Ostern 2018

