"Kinder, lasst mich die Geschichte erzählen, wie ich bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 im Tor stand!" – was wie der typische Beginn einer Story von Ted Mosby aus der Kult-TV-Serie How I Met Your Mother klingt, könnte tatsächlich Realität sein: Der Torhüter der mexikanischen Fußballnationalmannschaft Guillermo Ochoa sieht Ted-Darsteller Josh Radnor (43) zum Verwechseln ähnlich. Oder handelt es sich bei dem Hollywoodstar und dem Profikicker etwa um ein und dieselbe Person?

Das behauptete jedenfalls Josh selbst! Schon während der WM vor vier Jahren schrieb er via Twitter: "War schon hart, für Mexiko im Tor zu stehen, während ich zusätzlich für dieses neue Theaterstück von Richard Greenberg probte, aber ich habe es hinbekommen. #Multitasking." Doch obwohl sich die beiden wie aus dem Gesicht geschnitten sind: Blutsverwandt sind die berühmten Lookalikes nicht!

Josh und Guillermo sind allerdings nicht die einzigen WM-Zwillinge: Bachelor in Paradise-Hottie Sebastian Fobe (32) könnte ebenfalls als Double von Argentinien-Star Lionel Messi (30) durchgehen. Aber ob er ebenso gute Tore schießen würde? Findet ihr auch, dass Guillermo aussieht wie Josh? Stimmt ab!

WENN Josh Radnor als Ted Mosby

Pascal Pochard-Casabianca / AFP / Getty Images Mexikos Torhüter Guillermo Ochoa

Dan Mullan/Getty Images; MG RTL D Lionel Messi und Sebastian Fobe

