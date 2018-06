Das WM-Fieber packt sogar die Kleinsten! Anna Kournikova (37) und ihr Liebster Enrique Iglesias (43) wurden nach elf Jahren Beziehung im Dezember zum ersten Mal Eltern – von den Zwillingen Lucy und Nicholas. Die Knirpse sind seitdem der ganze Stolz ihrer berühmten Eltern, doch diese zeigen nur relativ wenig Bilder oder Videos der Twins auf Social Media. Aber anlässlich der Weltmeisterschaft im Fußball kann Anna nicht widerstehen und veröffentlicht ein knuffiges Pic ihres Babys!

Die diesjährige WM findet in Russland statt – Annas Heimatland. Hier wuchs die Blondine auf und erzielte ihre ersten Tennis-Siege. Und der Liebe zum Sport ist die 37-Jährige auch treu geblieben – sie verfolgte fleißig das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi Arabien. Und zumindest einer ihrer Zwillinge fieberte ebenso gespannt mit, wie Anna in einem süßen Instagram-Bild zeigt. Darauf lächelt ihr putziger Spross fröhlich in die Kamera, während er einen WM-Ball in den Händen hält – einfach zuckersüß!

Im Hause Kournikova-Iglesias werden die Kleinen schon früh mit Fußball vertraut gemacht. Denn auf einem der ersten Fotos von Lucy und Nicholas sitzen die Kids nämlich ganz entspannt neben ihrem Papa und schauen gefasst ein Match, das im Fernseher zu sehen ist.

Ronald Martinez / Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova

Instagram: Anna Kournikova Anna Kournikova und Töchterchen Lucy

enriqueiglesias/Instagram Enrique Iglesias mit seinen Zwillingen Nicholas und Lucy

