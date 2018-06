In elf Jahren Let's Dance war Isabel Edvardsson (35) nur ein einziges Mal nicht dabei. Der Grund für die Tanzshow-Pause könnte allerdings süßer nicht sein: Im September 2017 wurde die 35-Jährige zum ersten Mal Mama. Ihrem kleinen Mika widmet die Sportlerin seither ihre ganze Aufmerksamkeit und genießt ihr Leben abseits des Parketts aktuell in vollen Zügen. Nun erinnert sie sich mit einem rührenden Post an ihre Schwangerschaft.

"Hier war ich schwanger und nur ich wusste Bescheid", verriet die Profitänzerin auf Instagram über ihre Teilnahme an der Fernsehsendung im vergangenen Jahr. Dazu postete sie ein Tanzfoto von sich im roten Kleid, gefolgt von einigen Herz-Emoticons. Obwohl sie aufgeregt gewesen sei, habe sie mit Ruhe getanzt, erinnert sie sich an die Live-Show zurück, in der sie ihr Babyglück schließlich offiziell machte. Was sie damals wirklich erwartete, konnte sie nicht erahnen: "Ich hätte mir nie vorstellen können, was für ein tolles Gefühl es ist, Mutter zu sein. Ich bin manchmal einfach sprachlos."

Über ihren After-Baby-Body machte sich die gebürtige Schwedin lange Zeit keinen Kopf. Vielmehr gefielen ihr die Kurven, sodass sie das Work-out schleifen ließ. Stattdessen genoss sie das Glück mit ihrem Sohn. Mittlerweile sagt die Jurorin den überflüssigen Schwangerschaftspfunden den Kampf an.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Instagram / isabeledvardsson Isabel Edvardsson und ihr Sohn

