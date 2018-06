Mit einem verdächtigen Klunker am Finger sorgte Sarah Lombardi (25) vor wenigen Tagen für Furore – hat ihr neuer Freund ihr wirklich schon die Frage aller Fragen gestellt? Jetzt meldet sich die DSDS-Zweite von 2011 in ihrer Instagram-Story zu Wort und stellt sich den wilden Hochzeitsgerüchten: Nein, an ihrer Hand steckt kein glänzendes Versprechen, bald vor den Altar zu treten! "Zum Teil muss ich mir eingestehen, dass es meine eigene Schuld war, dass solche Gerüchte überhaupt verbreitet werden. Aber ganz ehrlich, Leute, ich darf ja noch Modeschmuck tragen", löst Sarah die Situation auf.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de