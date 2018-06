Jetzt machten Beyoncé (36) und Jay-Z (48) eine überraschende Ankündigung! Das Power-Couple ist momentan auf "On the Run II"-Tour und wird insgesamt 48 Konzerte in Europa und den Vereinigten Staaten geben. Fans der Musiker erwarten bei den Shows aber nicht nur bekannte Songs – das Duo hat auch einige neue Hymnen für ihre Anhänger in petto: Beyoncé und Jay-Z haben nun ein Überraschungsalbum veröffentlicht!

Laut dem Mirror verkündeten die Weltstars die großen News direkt nach ihrem Konzert am vergangenen Samstag. Kurz nachdem die Musiker ihr letztes Stück des Abends geschmettert hatten, erschienen in riesigen leuchtenden Lettern auf der Bühnenleinwand die Worte: "Das Album ist raus!" In den sozialen Medien verriet Queen B nun auch den Titel ihres gemeinsamen Werks: "Everything is Love" soll die neue Platte heißen, für die Bey und Jay zusammen im Studio standen.

Tatsächlich ist die Platte ein echtes Familienprojekt: Neben Beyoncé und Jay-Z wird auch Töchterchen Blue Ivy (6) in einem Song zu hören sein! In "Boss" richtet der Sprössling laut dem Onlinemagazin Just Jared süße Worte an seine jüngeren Geschwister Sir und Rumi.

Frederic J. Brown/AFP/Getty Images Beyoncé und Jay-Z im Staples Center, Los Angeles

Anzeige

Al Bello/Getty Images Beyoncé und Jay-Z bei einem Event in Las Vegas

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images for NARAS Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei den Grammy Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de