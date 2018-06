Seit rund zwei Wochen sind Leonard Freier (33) und seine Caona Mann und Frau. Am 7. Juni gaben sich die Turteltauben auf Schloss Wulkow ganz romantisch das Jawort. Ihren großen Tag feierten sie bis in die Puppen – ob ihre Hochzeitsnacht wohl genauso ausgelassen war? "Ich muss gestehen, meine Freunde hatten mich gewarnt – und genau so ist es gekommen: Die Hochzeit ist ein sehr langer Tag, von der Hochzeitsnacht hat man nicht so viel", gab Leonard jetzt bei der Fashion-Show von Ernsting's Family im Interview mit Promiflash offen zu.

