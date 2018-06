Christina Aguilera (37) liebt das Blitzlichtgewitter! Aktuell präsentiert sich Xtina umso mehr den Kameras, denn die "Genie in a Bottle"-Interpretin hat am 15. Juni ihr achtes Studioalbum "Liberation" veröffentlicht. Grund genug also, ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Am vergangenen Donnerstag erfreute die Sängerin ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Auftritt für die Preview der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Mit Jimmy Fallon (43) an ihrer Seite performten die beiden verkleidet als Straßenmusiker.

Die Reisenden der New Yorker U-Bahn in der Endstation Rockefeller Center staunten nicht schlecht, als der TV-Moderator und die Grammy-Gewinnerin inkognito einige Lieder zum Besten gaben. Erst schmetterte das Duo mit Jimmy am Banjo zur Freude des Publikums Aretha Franklins (76) Kultsong "Think". Dann trauten sich die mysteriösen Musiker mit Hut und Sonnenbrille während ihres Überraschungsauftritts an George Michaels (✝53) "Freeedom! '90" und Christinas 2002er Hit "Fighter" heran. Das berichtete Just Jared. Der Zweifach-Papa trumpfte dabei im Johnny Depp-Look auf. Schnell flog die Tarnung der ehemaligen "Mickey Mouse Club"-Moderatorin trotz Kostümierung jedoch auf. Wenig verwunderlich bei ihrer kraftvollen und markanten Stimme. Später durften sich die Studiogäste über eine verkleidungsfreie Live-Version ihres neuen Tracks "Fall In Line" freuen.

Die Produktion des neuen Albums übernahm der dreifache Vater und Ehemann von Kim Kardashian (37), Kanye West (41). In einem kürzlichen Interview sprach die "Dirrty"-Interpretin in hohen Tönen über den skandalumwitterten Rapper, den sie als Fan sehr verehrt.

WENN.com Christina Aguilera singt "Fall In Line" in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

