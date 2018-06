Bei der schwangeren Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès geht's langsam rund! Im Oktober soll ihr gemeinsamer Sohn mit Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal auf die Welt kommen. In 22 Schwangerschaftswochen hat die Bald-Mama bisher nur zwei Kilogramm zugenommen – ob weitere Babypfunde wohl ein Problem wären? Beim "Travel the world mit TK Maxx"-Event in Berlin erklärt sie Promiflash: "Jede Frau, die sagt, sie macht sich so gar keine Gedanken über ihre Figur während oder nach der Schwangerschaft, schwindelt so ein bisschen." Letztendlich stehe das Wohl ihres Kindes aber natürlich an erster Stelle.



