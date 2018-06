Herzlichen Glückwunsch, Dirk Nowitzki (40)! Der deutsche Basketballstar wird heute 40 Jahre jung und spielt damit schon sein halbes Leben in der NBA. Bereits 1998 startet dort seine unglaubliche Reise vom "German Wunderkind", das schon wenig später zum besten ausländischen Spieler der Liga gewählt wird. 2011 gewinnt der Blondschopf mit den Dallas Mavericks seine erste Meisterschaft und wird unsterblich in Texas. Ans Aufhören denkt der dreifache Familienvater aber noch lange nicht. Er wird weiterhin an seinem Punkterekord schrauben.

