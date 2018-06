Wo könnte ein britisches Ehepaar sein erstes kleines Ehejubiläum stilvoller feiern als beim Royal Ascot? Jährlich trifft sich die Elite in der englischen Stadt, um die Wettrennen auf einer der ältesten Pferderennbahnen Großbritanniens zu verfolgen. Auch die Mitglieder des Königshauses wohnen diesem prestigeträchtigen Event regelmäßig bei – so auch in diesem Jahr. Da dürfen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) natürlich nicht fehlen: Das Traumpaar erschien genau einen Monat nach seiner Vermählung todschick gekleidet und gut gelaunt auf der Veranstaltung.

Meghan und Harry reisten in einer Kutsche mit seinem Onkel Prinz Edward (54) und dessen Frau Sophie von Wessex an. Wie es sich für das High-Society-Event gehört, zu dem die Gäste traditionell mit außergewöhnlichen Kopfbedeckungen auftauchen, trug die Herzogin zu ihrem Outfit von Givenchy einen Hut – eine Kreation des Designers Philip Treacy, der regelmäßig britische Adlige ausstattet. Auch Prinz Charles (69) und Camilla Parker Bowles (70) besuchten das Ascot-Spektakel und unterhielten sich immer wieder angeregt mit dem rothaarigen Royal und seiner Liebsten.

Dass sich Harrys Papa und seine Stiefmutter gut mit Meghan verstehen, ist kein Geheimnis. Vor genau vier Wochen führte Charles seine Schwiegertochter zum Altar, weil ihr eigener Vater nicht zur Trauung kommen konnte. Camilla soll Meghan vor der Hochzeit sogar unter ihre Fittiche genommen haben, um die aufgeregte Amerikanerin zu beruhigen. Drei Tage nach der großen Zeremonie absolvierten die drei dann mit Bravour den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt.

Charlie Crowhurst/Getty Images for Ascot Racecourse Herzogin Meghan mit Sophie von Wessex und Prinz Edward in Ascot

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Prinz Charles und Camilla in Ascot

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Ascot

