Was für rührende Worte! Seit dem Sommer 2016 sind Peer Kusmagk (43) und Janni Hönscheid (27) ein echtes Traumpaar. Bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies lernten sich der Fernsehstar und die Surferin im TV völlig hüllenlos kennen und lieben. Gekrönt wurde das Glück 2017 mit der Geburt des kleinen Sohnemanns Emil-Ocean. Wie glücklich die beiden immer noch miteinander sind, zeigte nun ein romantischer Social-Media-Post: Ganz poetisch bekundete Janni ihre Liebe zu ihrem Peer!

Auf Instagram teilte die 27-Jährige ein Foto, dass sie selbst und ihren Liebsten Händchen haltend auf einem Feld präsentiert. Dazu erinnerte Janni sich in Gedichtform an den Verlauf ihrer Beziehung zurück: "Hand in Hand. Auf einmal warst du da... Auf den ersten Blick, Verbundenheit, Abenteuer, Pläne, Lebensfreude. Auf den zweiten Blick, Gemeinsamkeit, Träume, Tiefe, Liebe." Und auch die nächste Beziehungsstation thematisierte die Sportlerin ganz emotional: "Eltern werden, lieben über Grenzen, Grenzen zu verlieren, gemeinsame Seelen, immer tiefer sich verlieben. Eltern werden, sich neu definieren, Dinge auszusortieren."

Diese tolle Zusammenfassung der Liebesgeschichte wird Peers Herz wohl ganz sicher noch ein wenig höher schlagen lassen! "Kurz sesshaft werden, um dann weiter zu rotieren. Alles aus dem Weg, dann ab auf den Steg: ein Sprungbrett bauen, sich und der Welt zum ersten Mal vertrauen", beendete die natürliche Beauty den lyrischen Erguss.

instagram / janniundpeer Janni Hönscheid, Emil Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und Janni Hönscheid mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

