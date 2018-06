Der Mega-Babybauch ist Geschichte – Eva Longoria (43) darf ihren Sohn endlich in den Armen halten! Gegenüber HOLA! USA bestätigten die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin und ihr Mann José Antonio Bastón (50) die Geburt ihres Kindes: "Wir sind so dankbar für diesen wunderbaren Segen." Der kleine Racker kam am 19. Juni im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt. Einen Namen hat Evas Söhnchen auch schon: Er heißt Santiago Enrique Bastón.



