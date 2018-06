Game of Thrones-Darstellerin Sophie Turner (22) und Joe Jonas (28) zeigten sich verliebt in Spanien! Vergangenen Oktober machte der Ex-Jonas Brother seiner Freundin einen Antrag – mit einem riesigen funkelnden Verlobungsring! Mit der Hochzeitsplanung soll aber noch gewartet werden, bis die letzte "Game of Thrones"-Szene im Kasten ist. Die Zeit bis dahin versüßen sich die Turteltäubchen mit einem sommerlichen Trip an die Mittelmeerküste: Joe und Sophie verbringen einen Romantikurlaub in der katalanischen Hauptstadt!

Das Paar spazierte in der südländischen Sonne durch die Stadt der Gegensätze – dabei hielten Sophie und Joe stets verliebt Händchen! In der Instagram-Story des Sängers konnten die Fans mitverfolgen, was die frischverlobten Lovebirds dort unternahmen: Unter anderem besichtigte das Pärchen Barcelonas berühmte Kirche Sagrada Familia. Neben den Sehenswürdigkeiten der Hafenstadt genossen sie auch die Klänge spanischer Straßenmusiker – so war eine romantische Stimmung im Urlaub wohl garantiert!

Mit Babys wollen die zwei Gerüchten zufolge sofort nach dem GoT-Serienfinale ihr Glück vervollkommnen – für vierbeinigen Nachwuchs sorgten die beiden Verliebten bereits schon vor zwei Monaten. Sophie und Joe haben sich einen weiteren Alaskan Klee Kai geholt: Mit Porky Basquia tollen jetzt zwei der Mini-Huskies ähnelnden Hunde bei ihnen zu Hause herum.

Splash News Joe Jonas und Sophie Turner in Barcelona

Splash News Joe Jonas und Sophie Turner in Barcelona

Jackson Lee/Splash News Sophie Turner und Joe Jonas

