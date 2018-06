Pamela Gil Mata ist superverliebt in ihren Philipp (30)! Die beiden Turteltäubchen verließen kürzlich die Bachelor in Paradise-Trauminsel als glückliches Paar! Seitdem gab es zwar einige Gerüchte, dass der Hottie aktuell mit der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda anbandelt – aber seine offizielle Freundin scheint nicht daran zu glauben und ihrem Schatz zu vertrauen: Pam richtete jetzt eine rührende Liebesbotschaft an Philipp via Social Media!

Die Beauty postete einige gemeinsame Pärchenfotos in ihrer Instagram-Story. Darauf wirken Pam und Philipp äußerst vertraut und glücklich. Dazu schrieb die schöne Dominikanerin: "Mit dir Zeit zu verbringen ist so, als würde ich Zeit mit meiner großen Liebe und meinem besten Freund gleichzeitig verbringen." Das hört sich nun wirklich nicht nach Eifersucht und Stress an – im Gegenteil, sie scheint sehr verliebt in ihren Freund zu sein!

Pam ist sogar so verknallt, dass sie diese Woche für ihren Schatz nach Ibiza flog: Dort stattete sie Philipp einen Überraschungsbesuch zu seinem 30. Geburtstag ab, der sich für ein Projekt auf der Insel aufhält. Glaubt ihr, dass die beiden happy sind? Stimmt ab!

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata und Philipp Stehler, Juni 2018

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

Instagram / pamelita_mata Philipp Stehler und Pamela Gil Marta, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidaten

