Es ist das wohl wichtigste Turnier seiner Karriere! Cristiano Ronaldo (33) wird aufgrund seines Alters sicher nicht mehr an allzu vielen Weltmeisterschaften teilnehmen können – umso größer seine Hoffnung, mit der portugiesischen Nationalmannschaft endlich den begehrten Goldpokal zu holen. Doch während des sportlichen Großevents steht die Zeit bei ihm zu Hause nicht still: Sohnemann Cristiano Ronaldo Jr. (8) feierte am Sonntag seinen achten Geburtstag und das ohne ihn.

Zu diesem Anlass hatte der Sprössling des Weltfußballers viele Freunde und Verwandte zu einer großen Gartenparty eingeladen – den Tag genoss Christiano Jr. sichtlich. Unter Fotos von der Geburtstagssause auf Instagram schrieb die Partnerin des Kickers, Georgina Rodriguez (23): "Was für ein wundervoller Tag. Ich habe immer noch die Worte meines Kindes im Ohr: 'Ich wünschte, es wäre drei Uhr nachmittags, damit alles von vorne anfangen könnte.'" Dass der Sohn ihres Liebsten so superglücklich mit seiner Fete war, machte das Model offenbar derart froh, dass es Christiano Jr. als "ihr Kind" bezeichnete. Die Ronaldos sind eben eine große Patchwork-Familie.

Der Ehrentag seines Erstgeborenen war nicht die erste Feier, die CR7 in diesem Jahr wegen seines Kicker-Jobs verpasste: Auch die Birthday-Party für seine Zwillinge Eva (1) und Mateo (1) Anfang Juni musste der Fußballstar auslassen. Damals bereitete sich das Nationalteam in einem Trainingslager auf die WM in Russland vor.

Instagram / georginagio Geburtstagsfeier von Cristiano Ronaldo Jr.

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner gesamten Familie

Anzeige

Instagram / georginagio Eva, Alana Martina, Mateo, Cristiano Junior und Georgina Rodriguez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de