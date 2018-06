Ist Heather Locklear (56) wieder auf dem Weg der gesundheitlichen Besserung? Erst vor wenigen Tagen war die schöne Schauspielerin wegen aggressiven Verhaltens in ärztliche Obhut übergeben worden: Die Melrose Place-Darstellerin hatte Medienberichten zufolge ihre Eltern angegriffen und anschließend gedroht, sich das Leben zu nehmen. Nun scheint es mit ihr jedoch wieder bergauf zu gehen: Heather ist aus der Klinik entlassen worden und erholt sich nun zu Hause!

Ganze drei Tage verbrachte die 56-Jährige in der betreuten Einrichtung – nun ist sie laut Radar Online wieder in ihren eigenen vier Wänden eingetroffen. Entgegen der Erwartung, ihr Liebster Chris Heisser sei nun bei ihr und unterstütze sie tatkräftig bei ihrer Genesung, soll der Motorrad-Rennfahrer sich zur Zeit nicht an der Seite der Kalifornierin aufhalten. "Chris gibt ihr den Freiraum, den sie gerade braucht. Aber er wird bald zurückkommen!", erklärte ein Insider dem Onlineportal.

Gerüchten zufolge sollen die beiden nur zwei Tage vor Heathers Zusammenbruch einen derart hitzigen Streit in der Öffentlichkeit gehabt haben, dass sogar die Polizei hinzugezogen werden musste. Verhaftet wurde jedoch niemand. Ob es nun bald wirklich zu einem harmonischen Wiedersehen der beiden Turteltauben kommen wird?

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Amanda Edwards / Discovery via Getty Images Heather Locklear, Ex-"Melrose Place"-Star

Instagram / heatherlocklear Heather Locklear und ihr Freund Chris Heisser

Handout / Getty Images Schauspielerin Heather Locklear 2008 in Santa Barbara



