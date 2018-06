Steht es inzwischen wirklich so schlimm um Heather Locklear (56)? Die Schauspielerin hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit negativen und schockierenden Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht: Nach zahlreichen Versuchen, ihre Drogensucht in den Griff zu bekommen, war die Blondine schon mehrfach im Knast gelandet. Die aktuellsten News sind jedoch weitaus beunruhigender: Heather soll ihre Eltern angegriffen und gedroht haben, sich das Leben zu nehmen – und wurde daraufhin in eine Klinik eingeliefert!

Wie TMZ jetzt berichtet, soll sich der Vorfall am Montag im Haus der 56-Jährigen zugetragen haben. Weil die ehemalige Melrose Place-Darstellerin aggressiv und verwirrt gewesen sei, seien ihre Eltern zu ihr nach Hause gefahren. Dort habe die Hollywood-Beauty ihre Mutter gewürgt und ihren Vater geschlagen – kurz darauf soll sie zudem gedroht haben, eine Waffe zu suchen und sich zu erschießen. Ihre Mutter habe daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten ihre Tochter abgeholt und in ein Krankenhaus gebracht.

Sollten die Suizidgedanken der Kalifornierin stimmen, wäre es nicht ihr erster möglicher Versuch eines Selbstmords: Bereits 2012 hatte es Gerüchte gegeben, Heather habe sich das Leben nehmen wollen, nachdem sie wegen eines Medikamenten-Cocktails ebenfalls medizinisch versorgt werden musste. Die Hundebesitzerin äußerte sich bisher nicht zu ihren mutmaßlichen psychischen Problemen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Handout / Getty Images Schauspielerin Heather Locklear 2008 in Santa Barbara

Frazer Harrison/Getty Images for St. John's Health Center Heather Locklear in Los Angeles

WENN Heather Locklear, bekannt aus "Melrose Place"



