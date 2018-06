Endlich ist es offiziell: Die Bachelorette-Boy Niklas Schröder (29) und Der Bachelor-Girl Jessica Neufeld (24) haben sich ineinander verliebt, wollten das Liebesglück aber erst einmal für sich im Stillen genießen. Der Nachteil am Versteckspiel: Die zwei durften sich weder in der Öffentlichkeit noch auf den sozialen Netzwerken zusammen zeigen. Das soll sich nach ihrem Beziehungs-Outing jedoch ändern. Bevor Nik und Jessi allerdings durch die heimischen Straßen turteln, geht es für die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten in den ersten gemeinsamen Liebesurlaub, wie sie exklusiv gegenüber Promiflash verraten: "Wir fliegen zusammen nach Portugal und werden uns da nur Zeit für uns zwei nehmen."



