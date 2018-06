Sie pfeift wieder mal auf die royale Etikette: Vergangenen Dienstag feierten Prinz Harry (33) und seine Meghan (36) ihr einmonatiges Eheleben beim Pferderennen in Ascot. Neben ihrem Gatten, der Queen (92) und ihrem Schwiegervater Prinz Charles (69) präsentierte sich die Neu-Herzogin von Sussex strahlend schön in einem Traumkleid von Givenchy. Doch ein wichtiges Detail fehlte an diesem Tag bei ihrem Outfit – Meghan trug kein royales Namensschild!

Bei dem traditionellen Ascot Day durfte auch in diesem Jahr die königliche Familie selbstverständlich nicht fehlen. Nur ausgewählte Personen haben bei diesem Event Zutritt zur "Royal Box" und können so das Rennen aus nächster Nähe sehen. Zu diesem Zweck tragen die britischen Adeligen ein violettes Schild an ihrer Kleidung, auf dem Namen und Titel stehen. Wie die Tageszeitung Mail Online berichtet und etliche Fotos zeigen, verzichtete Meghan an diesem Tag auf das auffällige Accessoire. Um ihr weißes Seidenkleid nicht zu ruinieren, steckte sich die ehemalige Suits-Darstellerin stattdessen den lila Namensbutton an ihre Clutch – ein enormer Regelbruch.

Alle britischen Royals halten sich an diese Etikette, nur Meghan nicht. Selbst Herzogin Kate (36) steckte sich 2016 das Schild an ihr teures Dolce & Gabbana-Dress. Einzig der Queen ist es erlaubt, keinen Button zu tragen. Wie findet ihr es, dass Meghan das Namensschild nicht an ihrem Kleid befestigte? Stimmt ab!

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Pferderennen in Ascot 2018

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghans Clutch

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. in Ascot 2018

