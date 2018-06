Die BFFs wussten längst Bescheid! Endlich ließen Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24) die Liebesbombe platzen: Sie sind ein Paar! Schon seit Wochen wurde über eine mögliche Romanze zwischen dem Ex-Bachelorette-Boy und der ehemaligen Bachelor-Lady spekuliert. Während sie ihre Fans eine ganze Zeit lang im Dunkeln tappen ließen, wussten zwei Personen direkt Bescheid: Nur wenige Tage nach dem Beziehungsstart waren die BFFs und Datingformat-Kollegen Sebastian Fobe (33) und Maxime Herbord (23) über die neue Liebe informiert!

Im Interview mit Promiflash bei dem ersten gemeinsamen Pärchen-Shooting mit Fotografin Denise Kutscha plauderte Nik aus dem Nähkästchen: "Sebi und Maxime und Jessi und ich sind halt so eine Viererkombo. Wir verstehen uns privat auch alle ganz gut und sind miteinander befreundet und die wussten es dann auch!" Ganz so schnell wurde die frohe Botschaft – zumindest an einen der beiden – aber dennoch nicht übermittelt: "Also ich habe Sebi dann eine Woche später Bescheid gesagt, denn er war ja noch in Thailand!" Freundin Maxime hingegen durfte den vollen Verlauf der Kennenlernphase miterleben: "Maxime war ja die ganze Zeit lang informiert, sie musste die Zeit mit mir überstehen, als er weg war."

Die vergangenen Monate waren bestimmt keine leichte Zeit für das Pärchen. Niklas nahm an dem kürzlich ausgestrahlten Dating-Highlight Bachelor in Paradise teil – um dort eigentlich nach der großen Liebe zu suchen. Allerdings musste Nik – weil er von keiner Lady eine Rose bekam – das Camp kurz nach seiner Ankunft wieder verlassen. Für ihn wohl halb so wild, schließlich schien Jessi da ja schon auf ihn zu warten.

Promiflash Niklas Schröder und Jessica Neufeld, ehemalige Kuppelshow-Kandidaten

Instagram / nik_schröder Jessica Neufeld, Nik Schröder und weitere RTL-Gesichter

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Maxime Herbord, Ex-Bachelor-Kandidatinnen

