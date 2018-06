Elternauszeit für Kylie Jenner (20) und Travis Scott (26)! Seit Februar dreht sich bei dem Reality-Star und dem Rapper alles um ihren kleinen Nachwuchs: Stormi Webster hält die beiden ganz schön auf Trab. Während Kylie ihre Follower zunächst stetig mit süßen Pics vom Mädchen auf dem Laufenden hielt, gibt es auf ihren Social-Media-Kanälen nun weitestgehend keine Stormi-Hinweise mehr. Dafür tauchten nun reichlich Party-Snaps von der Fashion Week auf, zu der sie auch Travis begleitete. Stellt sich die Frage: Wo ist währenddessen eigentlich der Spross?

Party statt Baby? Die jungen Eltern wurden bei dem Pariser Mode-Event nicht nur bei der Fashionshow von Louis Vuitton in der ersten Reihe neben Kylies Schwester Kim Kardashian (37) und ihrem Ehemann Kanye West (41) gespotted – Travis legte sogar am Vorabend auch einen Auftritt auf der Cannes Lions Spotify Beach Party hin, bei dem auch Kylie dabei war. In ihrer Instagram-Story sieht man das TV-Gesicht zu den Beats ihres Boyfriends ordentlich abrocken. Vom Töchterchen findet sich bei diesen babyunfreundlichen Events natürlich keine Spur!

Es wäre nicht das erste Mal, dass Mama und Papa auf Achse sind, während Baby Stormi zu Hause bleibt. Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, dass Kylie immer mehr Personal für ihre Tochter anstellen soll, um selbst wieder mehr Zeit für ihr Sozialleben zu haben. Andererseits hat die 20-Jährige direkt mehrere Baby-Experten in ihrer Familie – bei denen Stormi in besten Händen wäre. Während Mama Kris (62) den ganzen Kardashian-Clan großgezogen hat, hat Kourtney (39) immerhin drei Kids und auch Khloe (33) begrüßte in diesem Jahr ihre erste Tochter.

Pascal Le Segretain/Getty Images Kylie Jenner, Kim Kardashian und Kanye West auf der Pariser Fashion Week

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Töchterchen Stormi Webster

Getty Images Kylie Jenner auf Pariser Fashion Week

