Sila Sahin (32) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (25) sind seit über zwei Jahren ein Paar. 2016 haben die Schauspielerin und der Fußballer ganz in Weiß geheiratet. Nun wartet der nächste große Schritt auf die beiden: In wenigen Wochen werden sie zum ersten Mal Eltern. Kurz vor der Geburt ihres Kindes scheinen die zwei so verliebt wie nie zu sein. Die Schwangere hat nun wieder ein süßes Foto mit ihrem Schatz gepostet.

Das Bild veröffentlichte die Brünette vor Kurzem in ihrer Instagram-Story. Darauf kuscheln sich Sila und ihr Samuel im Whirlpool in Norwegen eng aneinander und strahlen in die Kamera. Vor wenigen Tagen erinnerte sich die 32-Jährige an ihre Trauung zurück. "Heute ist unsere Hochzeit schon zwei Jahre her", schwärmte sie auf ihrem Instagram-Profil. "Ich freue mich schon sehr auf das, was bald kommt und uns erwartet. Bald sind wir eine richtige Familie!" Ihre Fans scheinen genauso gespannt zu sein wie das Paar selbst. Vor Glückwünschen und Komplimenten kann sich die Mama in spe kaum retten.

Neulich musste sich das Paar auch einigen Schwierigkeiten stellen. Sila bekam während eines Fluges von Berlin in ihre Wahlheimat Bergen plötzlich starke Wehen. Eine Hebamme, die zufällig an Bord war, bereitete sich bereits auf eine Entbindung, doch zur vorzeitigen Geburt über den Wolken kam es nicht.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin und ehemaliger GZSZ-Star

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahin und Samuel Radlinger in Norwegen

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

