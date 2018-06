Sarah Lombardi (25) unterstützt das Krankenhaus, in dem ihrem Sohn das Leben gerettet wurde! Am 19. Juni 2015 erblickte der kleine Alessio (3) das Licht der Welt – aber kurz nach der Geburt kam es zu Komplikationen. Die Ärzte stellten damals fest, dass er einen Herzfehler hat, und operierten ihn sofort. Nach Wochen der Besorgnis geht es dem Wonneproppen heute gut: Seine Mama hat jedoch nicht vergessen, wem er das zu verdanken hat und spendet anlässlich seines Geburtstages 10.000 Euro an die Klinik!

"Für mich ist es eine echte Herzensangelegenheit. Vor ziemlich genau drei Jahren hat Professor Brockmeier meinen Alessio am Herzen operiert und damit sein Leben gerettet", kommentierte die "Genau hier"-Interpretin die Spendenaktion gegenüber OK!. Sie sei dem Doktor und dem Operationsteam der Stiftung Kölner Herzzentrum der Uniklinik Köln für immer dankbar. Bei der von Sarah persönlich übergebenen Summe handelt es sich um ihre Siegesprämie: Der Bühnenstar gewann Mitte März die Show "Das große Promibacken" und bekam neben den 10.000 Euro den goldenen Muffin überreicht.

Dass die Kölnerin ein echtes Händchen für gelungene Torten hat, beweist sie regelmäßig an den Ehrentagen ihres Sprosses. So zauberte der Bühnenstar zu Alessios dritten B-Day eine "Cars"-Torte, über die sich der Beschenkte sicher freute. Dem Geburtstagskind gegenüber zeigte sich Sarah aber nicht nur mit dem Backwerk großzügig: Zahlreiche andere Geschenke durfte der Knirps zusätzlich auspacken.

