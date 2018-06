In wenigen Stunden ist es so weit: Kit Harington (31) und Rose Leslie (31) werden den Bund fürs Leben eingehen. Die Schauspieler lernten sich am Set der Kultserie Game of Thrones kennen und lieben und feiern am Samstag mit Freunden und Familie ihre Hochzeit. Da dürfen natürlich auch GoT-Kollegen wie Sophie Turner (22) nicht fehlen: Die Britin wurde an einem Flughafen in der Nähe der Feierlocation fotografiert – und war nicht das einzige bekannte Gesicht unter den Reisenden!

Fotografen knipsten die Sansa-Darstellerin am Freitag am Flughafen in Aberdeen. Auf ihrem Weg aus dem Gebäude heraus unterhielt sich Sophie laut Splash News noch via FaceTime mit ihrem Verlobten Joe Jonas (28). Zuvor hatte das Paar einen romantischen Turtel-Urlaub in Barcelona verbracht. Ob der Sänger nachreisen wird oder die 22-Jährige gar nicht auf die Feier begleitet, ist bislang nicht bekannt. Stattdessen knipsten die Paparazzi noch Sophies Co-Star Peter Dinklage (49), der mit einem Anzug über der Schulter das Blitzlichtgewitter im Terminal passierte.

Die beiden Serien-Stars haben nun noch einen kleinen Weg aus der Stadt heraus vor sich, um zur Hochzeitslocation zu gelangen: Die Trauung soll auf dem Wardhill Castle in Aberdeenshire stattfinden – ein waschechtes schottisches Schloss, das Roses Familie gehört. Zu den Gästen sollen auch noch einige andere "Game of Thrones"-Kollegen zählen, insgesamt sind etwa 200 Leute eingeladen.

Anthony Harvey / Getty Images Rose Leslie und Kit Harington

SplashNews.com GoT-Star Peter Dinklage am Flughafen in Aberdeen

Frederick M. Brown / Getty Images Kit Harington und Rose Leslie

