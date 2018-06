Für Sila Sahin (32) und ihren Liebsten Samuel Radlinger (25) war es die Hölle – in der Luft! Die einstige GZSZ-Darstellerin und der Fußball-Profi waren auf dem Weg von Berlin in ihre neue Heimat Bergen. Während des Fluges setzten bei der hochschwangeren Schauspielerin vorzeitig die Wehen ein – ein Schock für die werdenden Eltern! "Es war sogar eine Hebamme an Bord. Als sie irgendwann die Handschuhe aus dem Erste-Hilfe-Koffer angezogen hat, dachte ich wirklich, dass ich unser Baby im Flieger zur Welt bringen muss. Horror!", erinnert sich Sila jetzt im Interview mit Bunte.



