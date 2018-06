Verliebt in einen Mann, der im TV nach seiner Traumfrau sucht! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Ex-Die Bachelorette-Kandidat Niklas Schröder (29) und Ex-Der Bachelor-Babe Jessica Neufeld (24) sind ein Liebespaar. Kennengelernt haben sich die beiden schon vor einigen Monaten und die Sympathie stimmte. Allerdings stand dem Osnabrücker seine Teilnahme beim RTL-Singleformat Bachelor in Paradise bevor. Für die schon verknallte Jessi war das keine leichte Situation, wie sie Promiflash exklusiv im Interview verriet: "Ich saß wirklich weinend da und dachte: ‘Was soll das jetzt?’ [...] Ich glaube schon, dass es Liebeskummer war. Ich hatte Herzschmerz."



