Vor wenigen Wochen gab ESC-Star Michael Schulte (28) seiner Katharina das Jawort. An diesem aufregenden Tag stand dem Musiker sein langjähriger Kumpel Max Giesinger (29) als Trauzeuge zur Seite. Für den Sänger war die Hochzeit seines The Voice of Germany-Buddys ein bewegender Moment, wie Michael jetzt im Promiflash-Interview verriet: "Er war wirklich auch echt emotional, als er dann so neben mir saß im Standesamt. Er hat, glaube ich, auch mal so eine kleine Träne verdrückt."



