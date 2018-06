Erst Ende 2017 freute sich Inci Elena Sencer (25) über ihr erstes Kind. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin legt in Sachen Familienplanung den Turbo ein, wie sich nun herausstellte. Die Influencerin überraschte am Freitag ihre Fans mit ihrer zweiten Schwangerschaft. Ob das geplant war? In ihrer Instagram-Story erklärte sich die Schwangere jetzt. Sie sei sich nie sicher gewesen, ob sie ein zweites Kind möchte. Die Entscheidung sei ihr nun abgenommen worden: "Die Pille hat nicht gewirkt. Ich habe die Pille durchgenommen. Ich war ein paar Tage lang krank. Da hat sie dann nicht mehr gewirkt gehabt und ja… es ist ein Unfall."



