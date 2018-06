Da kann man ja sentimental werden! Der August 2017 war ein ganz besonderer Monat für Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (43): Der gemeinsame Sohn des Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Paares, Emil-Ocean, erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält das Duo seine Fangemeinde über die Entwicklung des kleinen Sprosses auf dem Laufenden – und die geht ganz schön schnell voran. Auch Mama Janni musste nun erkennen: Ihr Emil-Ocean ist kein kleines Baby mehr!

Janni teilte auf Instagram einen Schnappschuss von einem Ausflug mit dem Sohnemann, den sie sich eigentlich leichter vorgestellt hatte: "Gerade sitze ich in der Bahn und bin ganz schön aus der Puste, weil ich Emil-Ocean zum ersten Mal seit ein paar Wochen mal wieder in der Trage habe. Und da merkt man erst mal, wie groß er geworden ist." Etwas, das Janni auch ein wenig melancholisch stimmt: "Tag für Tag leben wir zusammen als kleine Familie [...] und unsere Kinder wachsen einfach so, ganz nebenbei. Und dann kommen auf einmal die Augenblicke, wo wir es merken."

Die Veränderung fällt Janni natürlich beim Nachwuchs am ehesten auf. Aber auch sie und Peer hätten sich im Laufe ihrer Beziehung weiterentwickelt: "Gerade erst hatten Peer und ich auch so einen Moment, wo wir ein Foto von uns gesehen haben, ganz am Anfang, als ich nach Berlin gekommen bin, und wir haben uns echt nicht wiedererkannt". Mittlerweile sind die Surferin und das TV-Gesicht schon seit rund zwei Jahren zusammen – und anscheinend immer noch so verliebt wie am ersten Tag.

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

Adam sucht Eva – Promis im Paradies, RTL Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

