Früh übt sich: Inci Sencers (25) Baby Mila Jolie hat schon jetzt einen echten Schuhtick! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekommt ihr erstes Töchterchen im vergangenen Dezember und ist seitdem ganz vernarrt in die Kleine. Bei einem Wonneproppen-Update in ihrer Instagram-Story wurde kürzlich klar, dass Mila schon die ersten süßen Eigenheiten entwickelt. So steht sie nicht, wie wohl die meisten Kids, auf teure Spielsachen, sondern beschäftigt sich lieber mit etwas anderem. "Das zählt zu ihren Lieblingsspielzeugen: ihr Schuh! Ihre Spielsachen beachtet sie eigentlich kaum!", stellte Mama Inci dazu verblüfft fest.



