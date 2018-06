Ex-Bachelor-Kandidatin Mona Stöckli (35) und ihr Freund Peter erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und sind darüber mehr als happy. Nach der Liebespleite mit Rosenkavalier Jan Kralitschka (41) scheint sie nun endlich ihr Liebesglück gefunden zu haben. Und was sagt der einstige TV-Junggeselle zu den Baby-News, hat er noch Kontakt zu der 35-Jährigen? "Ich habe keinen Kontakt mit den Mädels von meiner Bachelor-Staffel. Ich freue mich aber wahnsinnig für sie, weil man hat sie auch so ein bisschen kennengelernt und so. Und das ist was ganz Großartiges. Ich weiß es ja selber als zweifacher Vater", verrät Jan im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de