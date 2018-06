Toni (18) hat es in die absolute Topliga geschafft. Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel ist die Stuttgarterin in der Branche sehr beliebt – doch der Schritt ins Ausland wurde ihr schon von ihren Ex-Juroren nahegelegt. Allerdings hat es die Teenagerin damit nicht eilig: "Ich lasse mir aber auch ein bisschen Zeit. Ich möchte jetzt nicht alles zu hektisch hinter mich bringen, weil ich halt wirklich weiß, dass ich noch einen sehr langen Weg vor mir habe", verriet das Nachwuchsmodel jetzt gegenüber Promiflash.



