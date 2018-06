Die Vergangenheit hat sie eingeholt. Die Folgen des Ruhmes machten Demi Lovato (25) in ihrer Teenie-Zeit mächtig zu schaffen – jahrelang war die Sängerin abhängig von Alkohol und Drogen. Dank einer Therapie und der Unterstützung ihrer Familie und Freunde gelang es ihr jedoch, die Sucht hinter sich zu lassen. Bis jetzt. Nur wenige Monate, nachdem die "Skyscraper"-Interpretin sechs Jahre Abstinenz gefeiert hatte, nun der Schock: Demi soll tatsächlich einen Alkoholrückfall gehabt haben!

Anfang des Monats hatte die 25-Jährige zwei Konzerte ihrer "Tell Me You Love Me"-Tour aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Sorge ihrer Fans, ihr Idol könnte wieder in die Sucht geschlittert sein, scheint sich leider als berechtigt zu erweisen. Ein Insider bestätigte gegenüber Entertainment Tonight jetzt: "Demi hatte einen Rückfall und trinkt wieder Alkohol." Irgendwann zwischen Anfang April und Ende Mai soll die Schauspielerin schwach geworden sein, behauptete die Quelle weiter.

Nur kurze Zeit später stand der Ex-Disney-Star am vergangenen Wochenende aber wieder energiegeladen auf der Bühne. Für die Songwriterin nicht selbstverständlich, wie sie ihren Fans eindeutig klarmacht. Zu einem Clip, der sie bei der Performance ihres Songs "Sober" zeigt, schrieb sie nur wenige Stunden nach ihrem Auftritt auf Instagram: "Heute habe ich auf der Bühne gestanden, als neue Person mit einem neuen Leben. Danke an alle, die mich auf dieser Reise unterstützt haben. Ich werde es niemals vergessen."

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Schauspielerin

Ivan Nikolov/WENN.com Demi Lovato in New York 2016

Cindy Ord/GettyImages Demi Lovato bei einem Auftritt im Januar 2018

