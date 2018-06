Für ein Kind braucht sie keinen Mann! Bahar Kizil (29) erlangte als Teil der Popstars-Girlgroup Monrose Bekanntheit. Seit dem Band-Aus im Jahre 2011 war es lange Zeit still um die Sängerin. Mittlerweile macht sich die dunkelhaarige Schönheit aber mehr und mehr als Influencerin einen Namen und schauspielert zusätzlich am Dresdner Theater. Beruflich läuft es also richtig rund. Und auch privat hat Bahar ganz konkrete Ziele: Sie möchte trotz Singlestatus zeitnah ein Baby haben!

In einem Interview mit RTL sprach Bahar nun offen über ihre Familienplanung – die sie möglichst bald verwirklichen möchte. Dass die Beauty seit neun Jahren Single ist, ist ihr dabei so gar kein Dorn im Auge: "Wenn man tatsächlich heutzutage den Kinderwunsch hegt, sollte man es nicht nur davon abhängig machen, ob man eine intakte Beziehung hat." Das sei zwar schön im Optimalfall, funktioniere aber auch gut unter anderen Umständen: "Es gibt so viele Kinder auf der Welt, die adoptiert werden möchten, die eine Familie brauchen. Und es gibt so viele Möglichkeiten Kinder großzuziehen, auch wenn man alleinerziehend ist", stellte die Brünette fest.

Auf veraltete Rollenbilder pfeift Bahar komplett. Sie fühlt sich solo nicht unwohl und will eine fehlende Liebesbeziehung auf keinen Fall als Schwäche ansehen: "Man muss heutzutage nicht mehr in einer Beziehung sein, um sich vollkommen zu fühlen", machte die Musikerin weiter ganz klar deutlich.

WENN Mandy Grace Capristo, Senna Gammour und Bahar Kizil, bekannt als Monrose

Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, Sängerin

Patrick Hoffmann/WENN.com Bahar Kizil auf der Party von JT Touristik in Berlin

