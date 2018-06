Charlotte Crosby (28) räumt mit den Schwangerschaftsgerüchten auf! Nachdem die "Geordie Shore"-Darstellerin bereits im März öffentlich verlauten ließ, dass sie total im Babymodus sei, sorgte eine nicht zugeknöpfte Hose auf einem Paar-Pic mit Boyfriend Joshua Ritchie nun für ordentlich Wirbel. Ihre Follower in den sozialen Netzwerken waren sich sicher: Das Duo erwartet ein Baby! Jetzt nahm das Reality-TV-Girl selbst Stellung zu den vermeintlichen Nachwuchs-News.

"Ich möchte klarstellen, dass ich nicht schwanger bin", beteuerte Charlotte nun in ihrer Instagram-Story. Noch vor Kurzem hatte die 28-Jährige die Gerüchteküche mit einem Schnappschuss von ihrem Ausflug nach Valencia mächtig zum Brodeln gebracht. Der Grund: Auf ihrer süßen Momentaufnahme zeigte sich die Blondine Arm in Arm mit ihrem Schatz und bot ihren Fans dabei freie Sicht auf ihren entblößten Bauch. Ihre Körpermitte sah in den Augen vieler Follower allerdings verdächtig rund aus – ob die Beauty vielleicht schwanger ist? Alles Quatsch, stellte Charlotte jetzt selbst klar. Ihre Erklärung für die vermeintliche Babykugel: "Ich habe ein Foto hochgeladen, auf dem ich die Knöpfe meiner Hose nicht geschlossen hatte, weil ich sie nie schließe", fuhr sie in ihrer Insta-Story fort.

Dass das Partygirl in anderen Umständen sein könnte, ist aber nicht abwegig: Erst kürzlich hatte die Engländerin in einem Interview erklärt, dass sie gerne Mutter werden würde. Fraglich ist jedoch, ob auch ihr Liebster bei dem Projekt Baby mit an Bord wäre. Schließlich hatte er erst im März nach einem lauten Streit eine ordentliche Klatsche von der TV-Darstellerin kassiert.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, "Geordie Shore"-Star

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, "Geordie Shore"-Star

charlottegshore/Instagram Charlotte Crosby in männlicher Begleitung auf den Malediven

