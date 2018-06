Doch keine Liebe für die Ewigkeit! Während es beruflich kaum besser laufen könnte, liegt das Privatleben von Christian Siriano (32) in Scherben. 2007 hatte der heute 32-Jährige das US-Castingformat Project Runway mit Heidi Klum (45) als jüngster Kandidat aller Zeiten gewonnen. Seither arbeitet der aus Annapolis stammende Fashion-Experte als erfolgreicher Modedesigner. Privat ist er zurzeit allerdings weniger erfolgreich: Seine Ehe mit dem Singer-Songwriter Brad Walsh (36) ist nach knapp zwei Jahren am Ende.

Im Juli 2013 verkündete der Castingshow-Gewinner ihre Verlobung. Drei Jahre später schworen sich Christian und der Musiker dann in ihrem Sommerhaus in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut ewige Liebe. Diese Ewigkeit dauerte allerdings nur knapp zwei Jahre – am vergangenen Montag gab Brad die traurigen News via Instagram bekannt: "Vor etwas mehr als einem Monat haben mein Ehemann und ich uns getrennt." Der Sänger verriet außerdem den Grund für seine öffentliche Stellungnahme: Da bereits erste Spekulationen über ein mögliches Beziehungsende die Runde gemacht hätten, habe sich der 36-Jährige entschieden, seinen Fans diese Neuigkeit über seinen aktuellen Status selbst mitteilen.

Trotz aller Offenheit – der Wahl-New-Yorker betonte in seinem Social-Media-Statement auch: "Die Trennung geht niemand etwas an und ich möchte auch nicht darüber reden." Christian hat sich zu ihrem Ehe-Aus bisher noch nicht geäußert.

Jamie McCarthy/Getty Images for Christian Siriano Christian Siriano bei einem Store-Opening in New York

Dia Dipasupil/Getty Images For Bottomless Closet Brad Walsh und Christian Siriano beim "Bottomless Closet's"-Event in New York

Dimitrios Kambouris/Getty Images Brad Walsh während der New York Fashion Week

