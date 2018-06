Der "Haus des Geldes"-Hype hat auch Musiker Mike Singer (18) erwischt! Die spanische Serie ist laut Netflix die international am meisten gesehene nicht-englischsprachige Produktion des Streaming-Dienstes. Beliebt ist allerdings nicht nur die Show an sich, sondern außerdem der Song "Bella Ciao", der dank des Formats schlagartig an Popularität gewinnt. Auch Mike ist großer Fan des Tracks und liefert nun eine poppige Neuauflage. Das Besondere dabei: Der Mädchenschwarm singt auf Englisch.

Das "Bella Ciao"-Cover von Mike heimste nur vier Tage nach der Veröffentlichung auf YouTube satte 808.600 Klicks ein (Stand: 26.06.2018, 14:00 Uhr). Das Highlight der Neuauflage ist allerdings, dass der Musiker zum allerersten Mal auf Englisch singt – und das mit großem Vergnügen: "Es ist cool, auf Englisch zu singen. Es macht Spaß und ist eine Abwechslung, weil ich so eine lange Zeit nur auf Deutsch gesungen habe." Bedeutet das, dass der gebürtige Offenburger in Zukunft nur noch englischsprachige Tracks aufnehmen möchte? "Weitere englische Songs sind im Moment nicht geplant. Ich liebe die deutsche Musik und ich liebe die deutsche Sprache, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt", lautet die Erklärung des 18-Jährigen in der Warner Music-Pressemeldung.

Der ehemalige The Voice Kids-Kandidat ist allerdings nicht der erste Künstler, der eine Neuauflage von "Bella Ciao" auf den Markt bringt. Die Melodie des Songs gibt es bereits seit dem 20. Jahrhundert. Abgesehen vom italienischen Originallied existieren – inzwischen – unzählige Interpretationen. Die "Haus des Geldes"-Version, die von El Profesor (Álvaro Morte, 43) und Berlín (Pedro Alonso, 47) gesungen wird, ist Teil eines Remixes des französischen DJs Florent Hugel. Zudem gibt es eine Deutschrap-Variante der Rapper Juri, Sun Diego (29) und Scenzah – und mit Mike Singer ist der Hit nun auch zu einer erfolgreichen Pop-Nummer geworden.

