Lange war es still um Rocco Stark (32) und seine Liebste Nathalie gewesen, doch vergangene Woche meldeten sie sich mit einer Knaller-Nachricht zurück: Sie haben sich still und heimlich auf einem Schloss in Boltenhagen das Jawort gegeben. Aber was steckt hinter dieser Heimlichtuerei? Gegenüber Bild stand die frischgebackene Frau Stark Rede und Antwort: "Wir haben die Hochzeit geheim gehalten, weil wir für uns sein und den Moment genießen wollten. Wir wollten es privat halten und nicht für andere heiraten. Wir wollten keine Show daraus machen, damit es anderen gefällt, sondern es ging um uns."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de