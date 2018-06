Na, wer ist denn da erblondet? Bill Kaulitz (28) ist vor allem für seine sich immer verändernden, außergewöhnlichen Looks bekannt. Wer könnte die wilde Langhaarfrisur in Schwarz vergessen, die der Tokio Hotel-Sänger als junger Teenie gerockt hatte? Nach raspelkurzen Haaren in Pink war der Musiker die letzten Monate mit einem überraschend natürlichen Aussehen unterwegs – aber auch seine Naturhaarfarbe gehört jetzt der Vergangenheit an: Bill hat zur Blondierung gegriffen – und auch eine ganz besondere Blondine ist begeistert!

Ein Blick auf Bills aktuellen Upload auf Instagram dürfte seinen Followern wie ein Throwback vorgekommen sein: Das Haarchamäleon hat sich dazu entschieden, seiner Sommerfrisur des letzten Jahres eine zweite Chance zu geben. Mit der Bildunterschrift "Summer Bill" präsentierte er seine blonde Haarpracht und die kam nicht nur bei seinen Fans super an.

Die Liebste seines Bruders, Heidi Klum (45), fand das Resultat richtig scharf: "Du siehst mit jeder Farbe heiß aus", ließ sie den 28-Jährigen gleich in einem Kommentar wissen. Ob dessen Zwilling Tom (28) nach diesem Kompliment wohl auch mal ein haariges Experiment wagt?

Instagram / billkaulitz Heidi Klums Kommentar unter Bill Kaulitz' Instagram-Upload

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tokio Hotel-Sänger

Anzeige

Sebastian Reuter/Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Young ICONs Award in Berlin

Anzeige

Wie gefällt euch Bills neue Frisur? Finde ich super! Gar nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de