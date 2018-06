Kylie Jenner (20) und Travis Scott (26) trotzen den Gerüchten um eine Liebes-Krise! Schon seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Stormi Webster werden den Turteltauben immer wieder Beziehungsprobleme nachgesagt. Mal hieß es, der Rapper wolle der jungen Unternehmerin ihr Partyleben untersagen, mal soll die Brünette zu viel Geld für ihren Nachwuchs ausgeben. Dass an den Spekulationen nichts dran ist, bewiesen die Neu-Eltern jetzt auf ihre ganz eigene Art – und feierten ihre Liebe bei einer heißen Date-Nacht!

Wie Entertainment Tonight jetzt berichtet, zelebrierten der "Butterfly Effect"-Star und seine Angebetete am Montagabend gemeinsam die After Party der NBA Awards. Dabei soll es im Poppy-Nachtclub so richtig zwischen den beiden gefunkt haben: "Kylie und Travis sind zusammen angekommen, Hand in Hand gegen Mitternacht durch einen privaten Eingang. Sie hätten nicht glücklicher aussehen können!", schwärmte ein Augenzeuge von dem Paar. Nach einem Auftritt des Musikers habe das Couple die Disco gegen 01:30 Uhr wieder verlassen – Kylies Strahlen nach zu urteilen überglücklich.

Obwohl die beiden damit zumindest die Behauptungen über ihre Trennung aus dem Weg geräumt haben dürften, könnte bei den Hatern nun eine andere Glocke klingeln – schließlich hatte es aus Nörglerkreisen schon häufiger geheißen, Travis und Kylie würden ihr Töchterchen vernachlässigen und zu oft alleine lassen.

Ronald Martinez/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner beim Basketballspiel Houston Rockets gegen Golden State Warriors

Splash News Kylie Jenner vor dem Poppy-Nachtclub in Los Angeles

Kylie Jenner / Facebook Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

