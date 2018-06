Die Emotionen kochen hoch bei den prominenten Fußball-Fans! Heute sah die ganze Welt mit an, wie die deutsche Nationalmannschaft in Russland scheiterte: Die Vorrunde schlossen die Kicker um Kapitän Manuel Neuer (32) nach der Niederlage gegen Südkorea als Gruppenletzte ab. Auf diese historische Pleite reagierten die Stars unter den Zuschauern ganz unterschiedlich: Während sich einige schockiert und entsetzt zeigten, ließen andere ihrer Wut im Netz freien Lauf und holten sogar den Stinkefinger heraus.

Mittelfinger hoch, lautete die Devise bei der verärgerten Sophia Thomalla (28) kurz nach Ende der Partie in ihrem Instagram-Posting zum Ergebnis. In ihrer Story ergänzte sie: "Nur so viel: Ich könnte im Strahl kotzen". Angesäuert wandte sich auch Til Schweiger (54) an seine Follower. Der Schauspieler dachte wehmütig an den Erfolg des deutschen Teams beim Confed Cup zurück und hätte sich eine andere Aufstellung von Bundestrainer Joachim Löw (58) gewünscht. "Verdienter ist selten eine deutsche Mannschaft ausgeschieden!", lautete sein Fazit – eine Ansicht, die Ex-Fußballer Mario Basler (49) auf Twitter so ähnlich äußerte.

Wesentlich schockierter – und teilweise sprachlos – zeigten sich dagegen unter anderem WM-Reporterin Palina Rojinski (33), Basketball-Legende Dirk Nowitzki (40) und Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (33). Gegenüber Promiflash gab sich auch Jay Khan (36) zutiefst bestürzt. "Aber ganz ehrlich, es war von vornherein nicht unser Turnier. Das deutsche Team war milde ausgedrückt ein Schatten seiner selbst... Unfassbar, wie sich das Spiel einer Mannschaft innerhalb von nur vier Jahren so drastisch verändert", sagte der Sänger, der vor Kurzem noch einen eigenen WM-Song veröffentlicht hatte. Immerhin kann der Halb-Brite nun England die Daumen drücken – einem Team, das sich bislang wesentlich besser als die deutsche Mannschaft schlägt und bereits sicher im Achtelfinale steht.

Dominik Bindl/Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Instagram / palinski Palina Rojinski nach Deutschlands WM-Aus

Mathis Wienand/GettyImages Sänger Jay Khan

