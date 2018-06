Die Gerüchte nehmen einfach nicht ab! Seit Monaten wird hartnäckig über eine Reunion der Spice Girls spekuliert. Für viele Fans der 90er-Jahre-Girlgroup würde damit ein Traum in Erfüllung gehen. Doch die Musikerinnen selbst scheinen sich noch nicht so einig zu sein, was ihre gemeinsame Zukunft angeht. Während Victoria Beckham (44) zuletzt versicherte, es würde kein Comeback geben, erklärt ihre Ex-Band-Kollegin Mel (43) B. jetzt genau das Gegenteil!

In der US-Fernsehsendung Today Show verkündete die Dreifach-Mama Mel B. nun: "Ja, wir werden zusammen auftreten, mit Sicherheit!" Sie liebe es nach wie vor, mit Victoria, Emma Bunton (42), Melanie C. (44) und Geri Halliwell (45) auf der Bühne zu stehen. Nach einem Bericht der britischen Boulevardzeitung The Sun soll Designerin Vic von den Tour-Plänen jedoch wenig halten. Sie habe kein Interesse an einer Reunion und wolle sich stattdessen lieber auf ihre Modelinie konzentrieren.

Ob es den anderen vier Ex-Spice Girls doch noch gelingen wird, die Frau von David Beckham (43) umzustimmen? Zumindest dürften bei Victoria bald Erinnerungen an alte Zeiten wach werden: Für ein Jubiläums-Fotoshooting ihres Labels will die Sängerin in eines ihrer alten Posh-Outfits schlüpfen.

Instagram / victoriabeckham; Patricia Schlein/WENN Die Spice Girls und die Backstreet Boys

Carlos Alvarez/Getty Images) Victoria Beckham beim Vogue-Dinner in Madrid im Januar 2018

WENN Die Spice Girls 1997

