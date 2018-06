Erst vor wenigen Wochen sorgte Ariana Grande (25) für den Beziehungshammer. Kurz nach der Trennung von Rapper Mac Miller (26) machte die Sängerin ihre Liebe zu Pete Davidson (24) öffentlich – und die erleben die beiden im Schnelldurchlauf! Nach zwei Ari-Tattoos folgten schon die Verlobungsnews. Zwar gab es schon einige süße Turtelschnappschüsse, auf ein richtiges Knutschbild mussten die Fans aber bisher verzichten. Das änderte Ariana jetzt!

Das Pärchen-Pic auf Arianas Instagram-Profil beweist: Die "No Tears Left To Cry"-Interpretin und der Komiker können einfach nicht genug voneinander bekommen! Auf dem innigen Foto küssen sich Ari und ihr Verlobter verliebt, Pete kann ein Lächeln nicht unterdrücken. Die Follower waren angesichts so viel Romantik hin und weg und überhäuften die beiden mit Glückwünschen. Ariana selbst ließ die Aufnahme unkommentiert – aber diese Liebe braucht wohl einfach keine großen Worte.

Nicht nur Ariana, auch Pete kann die Schmetterlinge in seinem Bauch nicht für sich behalten. Als seine Herzdame am Dienstag ihren 25. Geburtstag feierte, überschüttete der "Saturday Night Live"-Star seine Liebste mit rührenden Worten auf seinem Social-Media-Account: "Alles Gute zum Geburtstag für den wertvollsten Engel auf dieser Erde! Du bist meine liebste Person, die jemals existiert hat. Ich liebe dich so sehr."

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Pete Davidson im Juni 2018

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

